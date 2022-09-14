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“المفوضية الأوروبية”: الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب على الأسر والشركات

“المفوضية الأوروبية”: الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب على الأسر والشركات

“المفوضية الأوروبية”: الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب على الأسر والشركات
١١:٤٠:٢٢ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب على الأسر والشركات.

وأكدت أن روسيا تشن حربًا على موارد الطاقة والاقتصاد الأوروبي، وأن أوروبا ساندت أوكرانيا بالسلاح وبالعقوبات غير المسبوقة التي فرضتها على روسيا، لافتًا إلى أنها ستزور كييف الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن الكرملين هو الذي جعل الاقتصاد الروسي في مهب الريح، مؤكدة أن تضامن أوروبا مع أوكرانيا لا يتزعزع، وأن العقوبات ضد روسيا باقية ومستمرة.

وأشارت إلى أن أوروبا استطاعت ربط أوكرانيا بشبكة الكهرباء الأوروبية خلال أسبوعين، وأن أزمة تغير المناخ تؤثر على كل الدول وتسببت في ارتفاع الأسعار بعشرة أضعاف.

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وبينت أن لديها تدابير سوف تتخذها وستقترحها على الدول الأعضاء لتخفيف الاستهلاك، وأنه من الخطأ الحصول على هوامش ربح فاحشة بفضل الحرب وعلى حساب المستهلكين.

وأضافت أنه يجب أن يعمل الجميع على تخفيض أسعار الغاز لضمان أمن الواردات والصادرات، لافتة إلى أن الدول الأعضاء اتفقوا على تشكيل فريق عمل لتحقيق خفض للأسعار بشكل معقول، وسيتم العمل مع الهيئات الرقابية في السوق على تعديل القوانين الخاصة بتغيير الأسعار.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أوكرانيا الطاقة العقوبات ضد روسيا المفوضية الأوروبية روسيا

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