محايل عسير.. وجهة شتوية واعدة وأسواق متنوعة

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تقع محافظة محايل عسير في الجزء الغربي من منطقة عسير، وتمتد على مساحة تبلغ أكثر من 20 ألف كم مربع، ويسكنها أكثر من170 ألف نسمة موزعين على أكثر من 800 قرية وهجرة، وتبعد عن مدينة أبها حوالي 80 كلم متر، فيما تبعد عن ساحل البحر الاحمر قرابة سبعين كم2.

مناخ محايل عسير

ويعد مناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً حيث تصل درجة الحرارة العظمي الى 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل الى 20 درجة مئوية ويبلغ معدل الأمطار السنوي في المحافظة 30 ملم، فيما يصل معدل الرطوبة إلى 18%.

وجهة شتوية مميزة

وتعد محايل عسير منطقة جذب لزوارها ومشتى سياحيًا لأهالي منطقة عسير بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط السراة بتهامة و مناخ معتدل في فصل الشتاء يميل إلى الحرارة قليلا في الصيف إضافة إلى المواقع الأثرية وماتمتاز به من موروث شعبي الى جانب الأسواق الشعبية والغطاء النباتي الطبيعي.

كما ساهم الموقع المتميز لمحافظة محايل في وسط تهامة عسير في إكسابها شهرة واسعة كأحد ابرز مواقع السياحة الشتوية التي يقصدها الآلاف من أهالي المنطقة طوال فصل الشتاء إضافة الى ما حباها الله من جمال طبيعي ومناظر ساحرة .

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عروس تهامة

ومحايل عسير عقد اكتمل في منظومة التنمية والسياحة في منطقة عسير ولوحة امتزجت بها ألوان الطيف لترسم ملامح جديدة ومستقبلاً واعداً على خارطة سياحة المحافظات التهامية في ظل الدعم السخي والرعاية الكريمة والعطاء غير المحدود من حكومتنا الرشيدة.

فأصبحت تلقب بعروس تهامة وتربعت على عرش السياحة التهامية بموقعها الجغرافي المميز ومعطياتها الطبيعية والتنمية الشاملة التي عاشتها في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والبلدية وغيرها.