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في الأردن.. ارتفاع ضحايا انهيار عمارة اللويبدة إلى 7 قتلى و10 مفقودين

في الأردن.. ارتفاع ضحايا انهيار عمارة اللويبدة إلى 7 قتلى و10 مفقودين

في الأردن.. ارتفاع ضحايا انهيار عمارة اللويبدة إلى 7 قتلى و10 مفقودين
١١:٢٥:٠٦ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأردنية، أن عدد وفيات انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، ارتفع إلى 7 أشخاص، وأن أكثر من 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

إصابة 14 في حصيلة غير نهائية

فيما أوضحت مديرية الأمن العام، أن حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة جبل اللويبدة، ارتفع إلى 7 وفيات و14 مصابًا، مؤكدة وجود 13 شخصًا لا زالوا محاصرين تحت أنقاض المبنى وسط استمرار عمليات الإنقاذ .

وأشارت على أن عمليات البحث وإخراج الأنقاض، مستمرة بشكل يدوي من قبل كوادر الدفاع المدني، بسبب ضيق المكان، وهو ما يحول دون استخدام آليات ثقيلة، مما يعني استمرار عملية البحث لفترة طويلة .

وأكدت أن فرق الإنقاذ وصلت إلى 3 جثث تحت الأنقاض، وأن العمل جار لإخراجها، الأمر الذي رفع حصيلة الوفيات إلى 10 أشخاص، إضافة إلى 14 إصابات تم إجلاؤها من تحت الأنقاض.

الكلمات الدلالية:
الأردن عمارة اللوبيدة عمان عمليات الإنقاذ

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