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النمر: على جميع أفراد الأسرة إجراء فحص فوري للقلب عند حدوث هذه الحالة

النمر: على جميع أفراد الأسرة إجراء فحص فوري للقلب عند حدوث هذه الحالة

النمر: على جميع أفراد الأسرة إجراء فحص فوري للقلب عند حدوث هذه الحالة
١١:١٨:٣٧ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

‏‏‏حث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

حالات قلب وراثية

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.

وفي وقت سابق قال النمر إن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.

وبين الاستشاري أن النوبات القلبية لها ما يُعرف بـ”التذبذب” أو التغيرات، حيث تتغير حسب أوقات اليوم، كما أن لها أوقات ذروة، وتكون في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة فجرًا، وحتى الثامنة صباحًا.

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النمر: 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة وهذه أوقات الذروة (فيديو)

 

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الأمراض الوراثية القلب جلطات القلب خالد النمر

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