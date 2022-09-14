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بالفيديو.. البسامي: نعمل على استخدام «الدرونز» لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج
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بالفيديو.. البسامي: نعمل على استخدام «الدرونز» لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج

بالفيديو.. البسامي: نعمل على استخدام «الدرونز» لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج

بالفيديو.. البسامي: نعمل على استخدام «الدرونز» لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج
١٠:٥٧:١١ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، اليوم الأربعاء، إنه تم تجهيز “الدوريات الأمنية” بأنظمة تقنية متطورة، ونعمل حاليًا على التجهيز لاستخدام “الدرونز” لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في كلمة له باليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وأوضح أننا نقوم بالشراكة مع بعض الجهات بالتجهيز لاستخدام بعض الأجهزة مثل الدرونز لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأضاف: “لقد عززنا أيضًا من استخدام الواقع الافتراضي في التوعية والتدريب للعناصر الأمنية.

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فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأمس الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

المشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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