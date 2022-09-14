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دولة إفريقية تحظر بيع أشهر دواء مسكّن عالميًا.. لماذا؟

دولة إفريقية تحظر بيع أشهر دواء مسكّن عالميًا.. لماذا؟

دولة إفريقية تحظر بيع أشهر دواء مسكّن عالميًا.. لماذا؟
١١:٥١:٢٤ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات الصحية في جامبيا، الدولة الواقعة غرب القارة الإفريقية، اليوم، تعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب “باراسيتامول”، الذي يعتبر أشهر دواء مسكن حول العالم.

في الوقت نفسه، تباشر الحكومة الجامبية، تحقيقًا، في الاشتباه بوجود صلة بين الدواء الموقوف بيعه، ووفاة العشرات من الأطفال.

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إصابات حادة في الكُلى 

وأصيب أطفال، في أواخر يوليو الماضي، بأعراض منها عدم القدرة على التبول وارتفاع الحرارة والقيء، مما يؤدي بسرعة إلى الفشل الكلوي، من دون سن الخامسة.

من ناحيته، بدأ رئيس الجهاز الصحي في جامبيا، التحقيق، بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال، حسب “سكاي نيوز عربية”.

حظر “باراسيتامول” للأطفال

لكن هيئة مراقبة الأدوية قالت إنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب “باراسيتامول”، مسكن الألم الذي غالبًا ما يستخدم لخفض حرارة الأطفال، لكنها قالت إن بعض العينات أرسلت إلى الخارج لاختبار مراقبة الجودة.

والأسبوع الماضي، قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن الأدلة لا تشير إلى “باراسيتامول”، لكن إلى مصدر ناقل للعدوى مثل المياه الملوثة، لكنهم أكدوا أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد.

الكلمات الدلالية:
باراسيتامول دولة أفريقية دولة جامبيا غرب قارة أفريقيا منظمة الصحة العالمية هيئة مراقبة الأدوية

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