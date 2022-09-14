رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:
* المسميات الوظيفية:
1 – مدير.
2 – محلل تكنولوجيا رقمية.
3 – مالك المنتج IoT .
4 – تصور تصميم البنية التحتية المستدامة مدير AP.
5 – تصميم المباني المستدامة LEED AP Manager.
6 – بيانات مالك المنتج.
7 – التوأم الرقمي لمالك المنتج.
8 – قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.
9 – قائد المشروع – توليد الرياح.
10 – أخصائي تغليف قابل للإرجاع ، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.
11 – مدير أول رقمي – تصميم وإنشاء.
12 – مدير الحضانة والبذور.
13 – أخصائي منتج، سلسلة التوريد حلول العملاء.
14 – محلل إستراتيجي.
15 – قائد الإستراتيجية.
16 – مدير علاقات المستثمرين.
17 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)
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