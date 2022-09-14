الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات
١٠:٣٨:٢٤ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير.

2 – محلل تكنولوجيا رقمية.

3 – مالك المنتج IoT  .

4 – تصور تصميم البنية التحتية المستدامة مدير AP.

5 – تصميم المباني المستدامة   LEED AP Manager.

6 – بيانات مالك المنتج.

7 – التوأم الرقمي لمالك المنتج.

8 – قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.

9 – قائد المشروع – توليد الرياح.

10 – أخصائي تغليف قابل للإرجاع ، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

11 – مدير أول رقمي – تصميم وإنشاء.

12 – مدير الحضانة والبذور.

13 – أخصائي منتج، سلسلة التوريد حلول العملاء.

14 – محلل إستراتيجي.

15 – قائد الإستراتيجية.

16 – مدير علاقات المستثمرين.

17 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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