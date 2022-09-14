رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم لهذه التخصصات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير.

2 – محلل تكنولوجيا رقمية.

3 – مالك المنتج IoT .

4 – تصور تصميم البنية التحتية المستدامة مدير AP.

5 – تصميم المباني المستدامة LEED AP Manager.

6 – بيانات مالك المنتج.

7 – التوأم الرقمي لمالك المنتج.

8 – قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.

9 – قائد المشروع – توليد الرياح.

10 – أخصائي تغليف قابل للإرجاع ، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

11 – مدير أول رقمي – تصميم وإنشاء.

12 – مدير الحضانة والبذور.

13 – أخصائي منتج، سلسلة التوريد حلول العملاء.

14 – محلل إستراتيجي.

15 – قائد الإستراتيجية.

16 – مدير علاقات المستثمرين.

17 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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