بالفيديو.. مسؤول: ثلثا مبادرات رؤية 2030 متصلة بالذكاء الاصطناعي

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قال المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكثر دولة في العالم تشهد تحولاً رقميًا الآن وهذا نتيجة رؤية 2030.

جاء ذلك في كلمة له باليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وأضاف التويجري أن ثلثي مبادرات رؤية 2030 متصلة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مَنْ كان لديهم شكوك في هذه الرؤية لم يعد لديهم أي شكوك الآن.

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فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأمس الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

المشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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