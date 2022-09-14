تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة واستثناء هذه السلع

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة، يتضمن إضافة مادة جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وطرحت الهيئة مشروع التعديل على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات فيه، وذلك حتى 15 من أكتوبر المقبل.

تعديل ضريبة القيمة المضافة

1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما، والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة، ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محليًا والتي تستوفى كافة الاشتراطات الآتية:

أ) أن تكون السلع الموردة مصنعة محليًا من قبل ذات المورد الذي يطبق نسبة 0%.

ب) أن يكون المورد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة، وذلك فيما يتعلق بكل تعاقد، على أن تتضمن الشهادة بيانات المورد والعميل والتوريدات محـل التعاقد، مع فصـل مـقـابـل السـلع العسكرية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر عن مقابل أي سلع أو خدمات أخرى لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

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3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

4- لمحافظ الهيئة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية – إصـدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.