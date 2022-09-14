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في حدث غريب.. دولة أوروبية تطالب مواطنيها بالاستحمام الجماعي!

في حدث غريب.. دولة أوروبية تطالب مواطنيها بالاستحمام الجماعي!

في حدث غريب.. دولة أوروبية تطالب مواطنيها بالاستحمام الجماعي!
١٠:١٩:٥٠ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في حديث فريد من نوعه، كشفت وزيرة الطاقة السويسرية أن الحكومة أوصت بالاستحمام الجماعي لتوفير الطاقة.

في الوقت نفسه، تسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لإيجاد سبل يمكن من خلالها دعم وحماية الأسر والشركات الرازحة تحت تأثير الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة، حيث تواجه أوروبا ارتفاعاً حاداً في فواتير الكهرباء مدفوعاً بالارتفاع الهائل في أسعار الغاز.

الأزمة الأوروبية مع الطاقة بدأت بعدما قررت روسيا خفض كمية الغاز التي ترسلها إلى أوروبا لترتفع الأسعار وسط مخاوف من أن موسكو ستزيد من خفض الإمدادات رداً على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقبل أيام، ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% بين عشية وضحاها لتصل إلى ذروة قياسية، بعد أن تضاعفت في شهر واحد فقط لتكون أعلى 14 مرة من متوسط العقد الماضي.

وفق دراسة أجرتها جامعة يورك فإن 58% من البريطانيين يُتوقع أن يعانوا من فقر في الوقود العام المقبل.

وحسب مراقبين فإن دول الإتحاد الأوروبي ملزمة بإيجاد بدائل لواردات الغاز الروسي، وأنه بات من الضروري زيادة المخزونات لقضاء فصل الشتاء دون أية صعوبات.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة الإتحاد الأوروبي الاستحمام الجماعي روسيا سويسرا

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