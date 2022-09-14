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عاجل.. مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات غرقيزية

عاجل.. مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات غرقيزية

عاجل.. مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات غرقيزية
٠٩:٥٩:٣٥ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي جندي مصرعه اليوم، خلال اندلاع اشتباكات جديدة عند الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وفي وقت سابق، اندلعت الاشتباكات، بين الطرفين عندما اشتبكت عناصر مدنية من السكان بإلقاء الحجارة عبر الخط الحدودي الفاصل بعد تركيب كاميرات مراقبة في منشأة للمياه أسفرت عن قتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، كما تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم.

ورغم توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من خط الاشتباك إلا أن هناك خروقات متبادلة للاتفاق.

وفي إبريل من العام الماضي، بدأت الأزمة مع غضب السكان المحليين أولا إثر تركيب نظام مراقبة بالكاميرات في منشأة لضخ المياه على الحدود المتنازع عليها.

يذكر أن المناطق الحدودية المتنازع عليها بين الجانبين، ترجع إلى وقت إعلان البلدين الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، ومنذ ذلك الحين ادعى كل جانب ملكية المحطة التي كانت تعمل بشكل دائم لخدمة سكان المنطقة.

الكلمات الدلالية:
اشتباكات حدودية طاجيكستان قرغيزستان مقتل جندي

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