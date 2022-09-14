توضيحات مهمة من حساب المواطن حول الصرف لهذه الفئات.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عدة توضيحات مهمة حول أسباب حدوث مشكلات في صرف بعض الفئات، ومن بينهم من قام بتغيير حالته الاجتماعية، وسيدة متزوجة ولم تستطع إضافة نجلها من زوجها الأول.

جاء ذلك في عدة ردود من قبل حساب المواطن، بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على استفسارات وردت من المستفيدين حول أسباب توقف صرف الدعم الخاص بهم.

تجاوز الحد المانع

وتفاعل حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن عدم نزول الدعم، لتجاوزه الحد المانع، قائلاً إن “الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا”.

وأضاف الحساب: “كما يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله”، مشيرًا إلى أنه “لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

حالة الأهلية

وفي معرض رده على مستفيد آخر، يسأل عن حالة الأهلية، قال حساب المواطن إنه “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك، عبر الخطوات التالية: (دراسة الأهلية – أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت).

الحالة الاجتماعية

وردًا على مستفيد يسأل عن الحالة الاجتماعية، قال الحساب إنه لابد أن تكون “الحالة الاجتماعية” مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية.

وأضاف: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية بإمكانك التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب من المراجعة”.

تأثر أهلية أحد المستفيدين

وعن تأثر أهلية أحد المستفيدين، قال الحساب :”عزيزي المستفيد، تأثرت أهليتك في البرنامج نظراً لعدم إفصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”.

متزوجة تسأل

وردًا على سيدة تسأل عن إضافة نجلها التي تعوله، وتقول في سؤالها : “أنا متزوجه وما بقدر أضيفه (نجلها) مع زوجي هل فيه حل؟”، رد عليها حساب المواطن قائلاً: “في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة، بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى زوج الأم بصلة قرابة (تابع معال) وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

والأحد الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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