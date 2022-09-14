«الذكاء الاصطناعي» يتصدر ترند «تويتر» في المملكة.. ومغردون يشيدون بالإنجازات

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استضافت الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي تنظمها ” سدايا” في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر 2022.

فيما تصدر هاشتاق “#الذكاء_الاصطناعي“، اليوم، ترند المملكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأشاد مغرون بما حققته قمة الرياض من إنجازات، وفتح آفاق الاستثمارات المتقدمة.

نموذج عالمي متقدم

وكتب حساب “Hassan ibra”، باللغة الإنجليزية، إن: “المملكة أصبحت نموذجا عالميا في مجالات التقنية”، معتبرا أن استضافة الرياض للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي: “سيسهم في تطوير المجال، ويوفر العديد من الفرص للسعوديين”.

فيما أورد حساب “صلاح الغيدان”: “كمواطن سعودي أنا فخور بما أراه في هذه القمة العالمية في الرياض، شكرا سدايا”.

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مستقبل الذكاء الاصطناعي

وشارك متابعون صورا، ومقاطع فيديو من القمة، بينما تحدث مغردون عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتأثيراته على المجتمعات، وقال حساب “Ahmed Alfridi”: “معلومات جميلة صراحة خصوصا تطور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي ومساعدة الاطباء في التشخيص بسهولة، واحتمال مستقبلا يكون فيه شرايح توضع بالدماغ تساعد أصحاب المشاكل العصبية على حلها، لكن تطوره المستمر مخيف، إلى أي مدى ممكن الذكاء الاصطناعي يصبح واعي؟”.

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من جانبه، اعتبر د. عبدالرحمن العطية، عميد كلية الهندسة بمحافظة عنيزة-أستاذ مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة القصيم، أن “القمة العالمية للذكاء الاصطناعي” هي قمة نوعية تسعى لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تخصصات وموضوعات مختلفة وذلك لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي والمنافسة عالمياً”.