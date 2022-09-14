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خبير طقس يتوقع: الخريطة المطرية اليوم تتركز على المرتفعات

خبير طقس يتوقع: الخريطة المطرية اليوم تتركز على المرتفعات

خبير طقس يتوقع: الخريطة المطرية اليوم تتركز على المرتفعات
٠٩:٥٧:٥٣ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار الرعدية المتساقطة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

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أمطار متفاوتة على هذه المناطق

وأوضح أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن وعُمان والإمارات.

رياح قوية على القطاع الغربي للمملكة

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القطاع الغربي من المملكة.

بداية انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحالة المطرية الحصيني حالة الطقس خريطة الأمطار هبوب رياح

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