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«إيجار»: العقود تصبح غير سارية في هذه الحالة
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«إيجار»: العقود تصبح غير سارية في هذه الحالة

«إيجار»: العقود تصبح غير سارية في هذه الحالة

«إيجار»: العقود تصبح غير سارية في هذه الحالة
١٠:٤٦:٠٥ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مبادرة “إيجار” طبيعة التعامل مع العقود القديمة والمنتهية، ومتى تصبح غير سارية، أو يتم أرشفتها على المنصة.

وأجاب الحساب الرسمي لـ”إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، عن سؤال أحد المتابعين حول طريقة حذف عقود قديمة ومنتهية من على المنصة.

وردّ الحساب بأنه في حال إنتهاء العقود تصبح العقود مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

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وفي وقت سابق، أوضحت المبادرة أن تحديث وتحديد عنوان العقار من خلال الخريطة مطلب أساس لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية أو تجديدها في إيجار.

ونوهت “إيجار” عن أنه لفسخ العقد بين المالك وبين المستاجر، بعد أن تم إخلاؤه عن طريق المحكمة، يتم بعد صدور الأمر القضائي من المحكمة، ثم التوجه لإلغاء العقد من طرف واحد عن طريق شبكة إيجار.

الكلمات الدلالية:
العقود القديمة شبكة إيجار قطاع الإيجار العقاري مبادرة إيجار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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