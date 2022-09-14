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عاجل.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا والقتلى بالعشرات
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عاجل.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا والقتلى بالعشرات

عاجل.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا والقتلى بالعشرات

عاجل.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا والقتلى بالعشرات
٠٩:١٦:١٣ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت اليوم، اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بعد مقتل العشرات في مواجهات هي الأعنف منذ عامين.

وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن وسائل إعلام روسية، أن الاشتباكات تجددت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بعد أن اتفق الطرفان أمس على وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تتخذ إجراءات للسعي في استقرار الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت.

وأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس ماكرون دعا الرئيس الأذربيجاني إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا.

أمريكا تدعو الطرفين لوقف إطلاق النار

فيما أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق إزاء التقارير عن هجمات على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدًا أنه شجع الطرفين الأرميني والأذربيجاني على إعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسي والعسكري، داعيًا البلدين إلى وقف الاشتباكات الحدودية وبشكل فوري.

ومساء أمس، اندلعت اشتباكات حدودية بين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

يذكر أن إقليم “ناجورنو كاراباخ” معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا في الغالب من الأرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا.

اقرأ أيضًا:

أذربيجان وأرمينيا.. تاريخ من الصراعات والحروب الحدودية

 

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أذربيجان أرمينيا أمريكا اشتباكات حدودية الإليزيه البيت الأبيض ناجورنو كاراباخ

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