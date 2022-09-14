بالإنفوجراف.. في 4 خطوات.. كيف تحمي نفسك من جلطة المخ؟

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نصح باحثون باتباع 4 خطوات للحماية من جلطات المخ، أبرزها الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

وتحدث جلطات المخ نتيجة انقطاع الدم المغذي للشرايين الداخلية للمخ جزئيًا أو كليًا، كما تحدث نتيجة تصلب الشرايين الناتج عن اضطراب مستوى السكر في الدم للمرضى.

والأسباب الأربعة التي حددها الباحثون للوقاية من جلطات المخ هي:

– خفض كمية الكوليسترول والدهون في الجسم.

– الإقلاع عن التدخين.

– السيطرة على مرض السكري.

– الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

أما أسباب الإصابة بجلطات المخ فهي:

– التعرض للضغوط النفسية.

– اضطرابات النوم وسوء التغذية

– التدخين وتناول المخدرات.

– ارتفاع الوزن وارتفاع الكولسترول في الدم.

– ارتفاع مستوى ضغط الدم.

– العوامل الوراثية وإصابة أحد أفراد العائلة بالجلطة الدماغية.

وهناك أيضًا عدة أعراض للإصابة بجلطة في المخ وهي:

-الصداع الشديد والمفاجئ.

-صعوبة المشي، وفقدان التوازن والشعور بالدوار.

– صعوبة التحدث أو الكلام وتعذر الرؤية والفهم.

-صعوبة التنفس والتعرض للغثيان.

-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.

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