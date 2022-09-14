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بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور كوكب الزهرة وأشهر أسمائه
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بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور كوكب الزهرة وأشهر أسمائه

بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور كوكب الزهرة وأشهر أسمائه

بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور كوكب الزهرة وأشهر أسمائه
٠٨:٥٧:٣٤ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن كوكب المشتري يعد أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية، وهو أكبر من الأرض بـ1200 مرة.

وتابع الزعاق أن أجمل كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب الزهرة، لذلك يطلق عليه العرب الكوكب الدري، أما الغربيون فيسمونه “فينوس” وهو اسم رمز الجمال عند الإغريق.

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وكشف الزعاق أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن مشاهدة كوكب المشتري، وكذلك الزهرة، في السماء، بحيث يظهر الزهرة قبيل شروق الشمس، من ناحية الشرق، أما المشتري فيظهر بعيد غروب الشمس، من جهة الشرق أيضًا.

وحسب ما أورده الباحث الفلكي، يسمي العامة كوكب الزهرة بنجمة الصبح، في حين يسميها أهل البادية بالسراية، لأنها تسري معهم طوال الليل، أما أهل الحضر فيسمونها بالحلابة، فظهورها دليل على بداية موعد الحلب.

الكلمات الدلالية:
أسماء كوكب الزهرة المجموعة الشمسية خالد الزعاق كوكب الأرض كوكب المشتري موعد ظهور كوكب الزهرة

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