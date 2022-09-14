دراسة: الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا، كما يصيب بالأمراض العقلية.

ونقل موقع “ميديكال اكسبريس”، عن الباحث دانغ وي، قوله إنه “عندما تشعر بحزن عميق مثل فقدان طفل، فإنك تعاني من نوع من الصدمة التي تؤثر على إفراز هرمونات الجسم ونظام القلب والأوعية الدموية”، بحسب موقع فضائية “روسيا اليوم”.

وأضاف أنه “إذا كان الشخص يعاني من حدث يغير حياته، فقد يتضرر قلب الشخص، ومن ثم لا يستطيع ضخ الدم الكافي إلى الأعضاء”.

الآباء الذين فقدوا طفلاً

ووفق المصدر ذاته، تابعت الدراسة سجلات المواليد السويدية والدنماركية وقامت بتحليل أكثر من 6.7 مليون من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال بين عامي 1973 و 2016.

ووجدت الدراسة أن الآباء الذين فقدوا طفلاً لديهم مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب تستمر مع الذين فقدوا طفلاً لمدة تزيد عن 20 عامًا.

وفي هذا الصدد، قال الباحث وي إنه “حتى بعد عشر سنوات، يمكننا أن نرى أن الآباء لديهم ما بين 10 و 15% زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب وبعد 20 عامًا، لا يزالون متأثرين”.

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