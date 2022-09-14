الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة: الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا
الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا
بعد تحليق 11 طائرة صينية.. تايوان تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر العاجل
ثورة طبية.. علماء يكتشفون دواءً يحاصر خلايا السرطان ويقتلها في 4 ساعات
وصول الطائرة الثانية إلى مطار كراتشي تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان
بالفيديو.. كلمة رقيقة ممزوجة بالبكاء للشيخ صالح بن حميد خلال تدشين مكتبته بالجامعة الإسلامية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دراسة: الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا

دراسة: الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا

دراسة: الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا
٠٨:٤٣:٤٣ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن الحزن الشديد يتسبب في اعتلال صحة القلب لمدة 20 عامًا، كما يصيب بالأمراض العقلية.

ونقل موقع “ميديكال اكسبريس”، عن الباحث دانغ وي، قوله إنه “عندما تشعر بحزن عميق مثل فقدان طفل، فإنك تعاني من نوع من الصدمة التي تؤثر على إفراز هرمونات الجسم ونظام القلب والأوعية الدموية”، بحسب موقع فضائية “روسيا اليوم”.

وأضاف أنه “إذا كان الشخص يعاني من حدث يغير حياته، فقد يتضرر قلب الشخص، ومن ثم لا يستطيع ضخ الدم الكافي إلى الأعضاء”.

الآباء الذين فقدوا طفلاً

ووفق المصدر ذاته، تابعت الدراسة سجلات المواليد السويدية والدنماركية وقامت بتحليل أكثر من 6.7 مليون من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال بين عامي 1973 و 2016.

ووجدت الدراسة أن الآباء الذين فقدوا طفلاً لديهم مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب تستمر مع الذين فقدوا طفلاً لمدة تزيد عن 20 عامًا.

وفي هذا الصدد، قال الباحث وي إنه “حتى بعد عشر سنوات، يمكننا أن نرى أن الآباء لديهم ما بين 10 و 15% زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب وبعد 20 عامًا، لا يزالون متأثرين”.

اقرأ أيضًا:

6 أطعمة عليك تجنبها.. تؤثر على صحة القلب

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الحزن الحزن االشديد القلب دراسة طفل فقدان طفل

مواد ذات صلة

المزيد
التجارة الفيدرالية تُغرّم «تويتر» 150 مليون دولار

التجارة الفيدرالية تُغرّم «تويتر» 150 مليون دولار

٠٧:٤٠ م، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢
تكليف 3 من قيادات الصحة في منطقة الرياض بمهام جديدة

تكليف 3 من قيادات الصحة في منطقة الرياض بمهام جديدة

٠٧:١٤ م، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
الزعاق : دخلنا في “الحميمين” وبرده قاسٍٍٍٍِ على الحرث والنسل

الزعاق : دخلنا في “الحميمين” وبرده قاسٍٍٍٍِ على الحرث والنسل

١٠:٤١ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
مرور الرياض: تواجد مكثف في رمضان لمنع التفحيط وتنظيم الحركة أمام المساجد

مرور الرياض: تواجد مكثف في رمضان لمنع التفحيط وتنظيم الحركة أمام المساجد

٠١:٤٣ م، الخميس، ١٩ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *