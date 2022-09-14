اكتشف هذه الميزة الجديدة في آخر إصدارات آيفون

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أعادت شركة أبل تصميم بعض أجزاء هواتف آيفون الشهيرة، في استجابة سريعة منها لانتقادات مستخدميها، وهو ما ظهر في تصميم الجزء العلوي من شاشة هاتفها الجديد Iphone 14، وأطلقت عليه اسم “Dynamic Island”.

أبل تقترب من ميزات منافستها سامسونج

وقال موقع “سي نت” الأميركي إن الشركة الأمريكية سارت على نهج منافستها الكورية الجنوبية “سامسونج” وشرعت في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هاتفه، وأولى ملامح هذا التغيير ميزة “Dynamic Island”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وبفضل الميزة الجديدة، جرى تحويل المساحة العلوية إلى مساحة نشطة غنية بالإشعارات والتنبيهات، مع استخدام رسوم فريدة، لخلق الوهم بأن الشق العلوي يتحول بسلاسة إلى أشكال مختلفة، حسب نوع التنبيه أو النشاط.

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ما ميزة Dynamic Island؟

وتتيح ميزة “Dynamic Island” رؤية النشاط الأخير على الهاتف في أعلى الشاشة، والتحكم فيه دون الاحتياج إلى التطبيق، وكذلك الإشعارات الأخيرة عبر الهاتف.

من جانبه، قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في “Apple”: “بهذا التغيير، أعدنا النظر في كيفية تفاعلك مع هاتف الآيفون الخاص بك”.