الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا

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كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية خلال غزوها غير المبرر على أوكرانيا.

أوكرانيا تُسقط طائرة مسيرة إيرانية في خاركيف

ويوم أمس، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة.

فيما أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف، وأن المعارك مستمرة في منطقة خاركيف.

وأوضح الحرس الوطني الأوكراني، أن قواته استعادت السيطرة على مدينة سفياتوهيرسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

تقدم أوكراني كبير شمال شرق البلاد

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الجميع شهد تقدمًا أوكرانيًا كبيرًا خاصة شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الدعم الذي قدمته واشنطن وشجاعة الأوكرانيين.

روسيا فقدت مكاسبها قرب مقاطعة خاركيف

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن قوات روسية عبرت الحدود عائدة إلى روسيا، مؤكدًا أن روسيا فقدت الكثير من مكاسبها قرب مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقل فيه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مدير الجودة بأحد مصانع الطيران للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

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