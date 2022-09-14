بعد تحليق 11 طائرة صينية.. تايوان تطالب المجتمع الدولي بهذا الأمر العاجل

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أعلنت السلطات في تايوان، اليوم، أنها بدأت تطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على الصين، وذلك بعد رصد تحليق 11 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة.

وأوضحت أنها تستضيف عشرات المشرعين الدوليين في واشنطن لاتخاذ تدابير رادعة ضد الصين.

وأكد ممثل تايوان في واشنطن، أنه تم استضافة عشرات المشرعين الدوليين لفرض عقوبات على الصين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصين بسبب تايوان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين، أن تايوان تسعى لحشد دعم الاتحاد الأوروبي لتحضير حزمة عقوبات محتملة ضد الصين، وأن الولايات المتحدة تخوض نقاشات “أولية” حول حزمة عقوبات ضد الصين لمنعها من غزو تايوان.

تايوان تتعقب 45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية

فيما نقلت تقارير إعلامية دولية نبأً عاجلاً عن تعقب تايوان لـ45 طائرة عسكرية و7 سفن حربية صينية، في خطوة قد تُصعّد التوتر بين الجارتين.

والواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحرشت آليات عسكرية صينية نظيرتها التايوانية أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الأخيرة.

14 طائرة حربية صينية تجاوزت الخط الفاصل

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحركات لـ 5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة، مؤكدة أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة، محذرة من تداعيات تلك الخطوات.

تصاعد حدة التوتر

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

اختراق 440 طائرة صينية للدفاع الجوي التايواني

وخلال أغسطس سجلت تايوان عددًا قياسيًا من التوغلات الجوية الصينية، وذلك باختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أمريكيين إلى الجزيرة غضب بكين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

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