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ثورة طبية.. علماء يكتشفون دواءً يحاصر خلايا السرطان ويقتلها في 4 ساعات

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ثورة طبية.. علماء يكتشفون دواءً يحاصر خلايا السرطان ويقتلها في 4 ساعات

ثورة طبية.. علماء يكتشفون دواءً يحاصر خلايا السرطان ويقتلها في 4 ساعات

ثورة طبية.. علماء يكتشفون دواءً يحاصر خلايا السرطان ويقتلها في 4 ساعات
٠٨:٠٠:٠٧ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

توصل باحثون من معهد «ماكس بلانك» الطبي في ألمانيا، إلى دواء يمكنه أن يحاصر خلايا السرطانات ويقتلها في 4 ساعات.

الباحثون نشروا نتائج دراستهم في مجلة «أميريكان كيميكال سوسايتي» العلمية، ويأملون بتطوير طريقة لعلاج أنواع السرطانات القاتلة، في الأعوام القليلة القادمة.

وهذا الدواء الجديد، وفق الباحثين، ينتقل داخل خلال الجسم وينشط داخل الخلايا السرطانية، ليحفز تفاعلاً كيميائياً يؤدي إلى ارتباط جزيئات الدواء ببعضها وتشكيل شعيرات كيميائية.

ووفق الباحثين، فإن تلك الشعيرات تمتاز بدقتها، فهي أقل سماكة من شعر الإنسان بألف مرة، فضلاً عن كونها مضيئة ليستطيع الأطباء رصدها من خارج جسم المريض، للوصول إلى مرحلة العلاج بسرعة غير مسبوقة.

شعيرات دوائية

واختبر الباحثون قدرة الشعيرات الدوائية على منع استهلاك الأوكسجين في مختلف أنواع الخلايا السرطانية، ونجحت الشعيرات في منع تحويله إلى طاقة.

وقال الباحثون إن تلك الشعيرات استطاعت منع انتشار السرطان في الأنواع الصعبة العلاج والمعروفة بانتشارها الواسع في أنسجة الجسم.

وبحسب الباحثين، فقد استغرقت الشعيرات نحو 4 ساعات لتقتل الخلايا السرطانية بالكامل، وهو وقت سريع جداً مقارنة بباقي أنواع العلاج.

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