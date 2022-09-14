خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم إفادة عدم وجود سجل تجاري

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات تقديم إفادة عدم وجود سجل تجاري، حيث أوضحت وزارة التجارة أن الخدمة تُمكن المواطن من الحصول على مستند يفيد بعدم وجود أي سجلات تجارية على الهوية الوطنية، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على موقع وزارة التجارة.

2 – الخدمات الإلكترونية- خدمات السجل التجاري.

3 – اضغط على أيقونة “إفادة عدم وجود سجلات تجارية”، ومن ثم ادخل على الحساب “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

4 – قدّم طلب الإفادة مع إرفاق المستندات اللازمة المدرجة ضمن الطلب.

5 – قدّم الطلب ثم سدد الرسوم.

6 – اطبع الإفادة بعد قبولها إلكترونيًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “920000667 – 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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