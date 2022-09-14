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“الأرصاد” يتوقع: انخفاض عام في درجات الحرارة ورياح تحد من الرؤية بهذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع: انخفاض عام في درجات الحرارة ورياح تحد من الرؤية بهذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع: انخفاض عام في درجات الحرارة ورياح تحد من الرؤية بهذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع: انخفاض عام في درجات الحرارة ورياح تحد من الرؤية بهذه المناطق
٠٧:١٧:٤٦ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

كما نبه المركز، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات ينبع، والمهد، والحناكية، ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة المتوقعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الباحة جازان حالة الطقس درجات الحرارة رياح نشطة سحب رعدية عسير

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