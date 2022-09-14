بالفيديو.. كلمة رقيقة ممزوجة بالبكاء للشيخ صالح بن حميد خلال تدشين مكتبته بالجامعة الإسلامية

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ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، حفظه الله، كلمة رقيقة مؤثرة ممزوجة بالبكاء، خلال إعلان وقف مكتبته التي رعاها وبناها على مدار 64 عامًا، على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

وبعد أن كادت تغلبه الدموع، قال الشيخ بن حميد، إن مكتبته هذه فيها نوادر من الموضوعات المصورة وغيرها، ومنها ما كان مراجع للدراسة.

عبارات رقيقة

وبعبارات رقيقة مؤثرة، أضاف: “نظرا لأهميتها ونفاثتها عندي، وحرصا مني على تعظيم الثقة بها وحفظا لها وإتاحة الفرصة أكبر للاستفادة منها رأيت وقفها”.

وأوقف معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، حفظه الله، مكتبته التي رعاها وبناها على مدار 64 عاما، على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وذلك ليلة أمس الثلاثاء.

وأكد معالي الدكتور حميد في كلمته التي تم خلالها إعلان تدشين تلك المكتبة في الجامعة الإسلامية، أن مكتبته هذه التي جمعها كتابا كتابا على مدار أكثر من ستين عاما خلت، كان منها مراجع دراسته الأولى.

تدشين المكتبة

من جانبه دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مكتبة معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، وذلك بحضور سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ووكلاء الجامعة ومسؤوليها.

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بمسيرة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، المستشار بالديوان الملكي، والذي يُعد أحد رجالات هذه الدولة المباركة الذي سخر جهوده وعلمه طيلة عقود من الزمن في خدمة دينه ومليكه وبلاده.

وعقب التدشين، تجوّل الأمير فيصل بن سلمان، في مكتبة الشيخ بن حميد، التي تُعد من المصادر العلمية المهمة لطلاب العلم والباحثين، إذ تحتوي على أكثر من 10 أنواع من العلوم والفنون في الدعوة الإسلامية والعقائد وعلوم القرآن والحديث والمذاهب الفقهية وعلوم الاجتماع وعلوم اللغات والأدب العربي والثقافة الإسلامية والمعارف العامة والموسوعات، ويبلغ عدد العناوين فيها 14405 عنواناً وتضم 27078 كتاباً ومجلة علمية.

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