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ضربة موجعة لأثرياء الولايات المتحدة.. خسارة 93 مليار دولار في يوم واحد
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ضربة موجعة لأثرياء الولايات المتحدة.. خسارة 93 مليار دولار في يوم واحد

ضربة موجعة لأثرياء الولايات المتحدة.. خسارة 93 مليار دولار في يوم واحد

ضربة موجعة لأثرياء الولايات المتحدة.. خسارة 93 مليار دولار في يوم واحد
٠٢:٥٣:٠٦ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في ضربة موجعة وتاسع أسوأ خسارة يومية على الإطلاق؛ خسر أثرياء الولايات المتحدة نحو 93 مليار دولار من ثروتهم أمس الثلاثاء.

وبعد بيانات التضخم التي جاءت أسوأ من التوقعات؛ انخفض مؤشر “داو جونز” بنحو 3.9% ما يعادل أكثر من 1200 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، في أكبر هبوط يومي منذ يونيو 2020، كما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 5.2%.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 8.3% في أغسطس على أساس سنوي، ما تجاوز التوقعات البالغة 8.1%، ما آثار توقعات برفع الفائدة الأمريكية بوتيرة قوية.

هذا؛ وقد تراجعت ثروة “جيف بيزوس” مؤسس شركة “أمازون” بنحو 9.8 مليار دولار، ليتصدر قائمة الخاسرين في “وول ستريت”؛ وبحسب قائمة بلومبرج.

كما خسر “إيلون ماسك” رئيس شركة “تسلا” حوالي 8.4 مليار دولار، وفقد “مارك زوكربيرج” مؤسس “فيسبوك” نحو 5.6 مليار دولار؛ وتراجعت ثروة المستثمر “وارن بافيت” بنحو 3.4 مليار دولار، كما هبطت ثروة “بيل جيتس” بمقدار 2.8 مليار دولار.

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