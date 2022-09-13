هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1 ـ مدير الشراكات الوطنية

2 ـ مدير هندسة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرة:

ـ بكالوريوس في مجال ذي صلة

ـ إدارة الأعمال أو الهندسة أو التخصص ذي الصلة

ـ تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجالات أخرى ذات صلة

عن هيئة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

نتبنّى في هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أفضل المعايير المهنية التي توفّر بيئة عمل جاذبة وتنافسية تمنح صاحب الجدارات مكانته بين منسوبيها.

طريقة التقديم:

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