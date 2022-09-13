دراسة تحذر من تلوث الهواء.. 250 ألف حالة وفاة بسرطان الرئة خلال عام

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حذرت دراسة حديثة من خطورة تأثير تلوث الهواء على الرئة، وتسبب الهواء الملوث في الإصابة بأخطر أمراض العصر.

وتفصيلاً، توصل الباحثون إلى تأثير الهواء الملوث في رفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن الآلية الجديدة يمكن أن تساعد الباحثين في إيجاد طرق أفضل للوقاية من سرطان الرئة، وعلاجه لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا نهائيا.

وعرضت الدراسة في مؤتمر الأورام الأوروبي الذي عقد في باريس بين 9 و12 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكره موقع “أكسيوس”الإخباري الأمريكي.

ووفقا للدراسة، فإن تدني جودة الهواء تسبب في أكثر من 250 ألف حالة وفاة بسرطان الرئة حول العالم في عام 2019، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ إلى تدهور جودة الهواء أكثر.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ويدعى تشارلز سوانتون إن “الجسيمات الموجودة في الهواء الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري، تؤدي إلى تفاقم تغيرات المناخ، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان من خلال آلية مسببة للسرطان في خلايا الرئة وجرى تجاهلها في السابق”.

وتابع سوانتون: “أن خطر الإصابة بسرطان الرئة من تلوث الهواء أقل من خطر التدخين، لكن ليس لدينا سيطرة على ما نتنفسه جميعا”.