«فيراري» تطرح أول سيارة دفع رباعي.. وهذا سعرها!

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في نسخة جديدة متعددة الاستخدام؛ دشنت شركة “فيراري” أول سيارة دفع رباعي، تستهدف فئة الأثرياء الذين يفضلون مركبات الجازولين.

وقال رئيس التسويق والشؤون التجارية، إنريكو جالييرا، بشركة فيراري: إن “السيارة الجديدة التي تحمل اسم “بوروسانجو، وتأتي بسعر 390 ألف يورو”.

وتتكون السيارة الجديدة من 4 أبواب و4 مقاعد وسعة بنزين تبلغ 473 لترا، مع توقعات بطرحها للبيع في العام المقبل.

وأوضح “جالييرا”: “منذ إعلان نيتها طرح السيارة في مايو الماضي، ازداد الاهتمام بهذه السيارة، لقد تلقينا عددًا كبيرًا من الطلبات المسبقة من العملاء”.

وفضل المسؤول في “فيراري” وصف السيارة الجديدة باعتبارها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وليس سيارة دفع رباعي، مع وصول السرعة القصوى إلى 310 كيلومترات في الساعة.