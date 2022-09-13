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عاجل.. انفجار صهريج نفط بمدينة سبها الليبية (فيديو)

عاجل.. انفجار صهريج نفط بمدينة سبها الليبية (فيديو)

عاجل.. انفجار صهريج نفط بمدينة سبها الليبية (فيديو)
٠٢:٠٣:٤٧ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وقع انفجار وحريق ضخم بأحد مخازن النفط في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا، ما أدى لإصابة عدد من الليبيين.

ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم مستشفى محلي، أن الانفجار أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في ليبيا، مقاطع فيديو ترصد اندلاع الحريق الهائل في مدينة سبها.

وقال موقع “ليبيا نيوز”: إن حريق اندلع بمخزن بنزين لأحد تجار السوق السوداء في مدينة سبها.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار شاحنة وقود جنوبي ليبيا، أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

الكلمات الدلالية:
انفجار صهريج حريق ضخم ليبيا مدينة سبها

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