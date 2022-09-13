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أسفرت عن حالة وفاة.. الإطاحة بـ 7 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في تبوك (فيديو)

أسفرت عن حالة وفاة.. الإطاحة بـ 7 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في تبوك (فيديو)

أسفرت عن حالة وفاة.. الإطاحة بـ 7 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في تبوك (فيديو)
٠١:٥٨:٤٩ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة جماعية وإطلاق نار، فقد باشرت شرطة مدينة تبوك بلاغا من أحد المستشفيات عن مصاب في الرأس إصابة بليغة بأداة حادة توفي متأثرًا بها.

وتبين من إجراءات الاستدلال أن الإصابة نتيجة مشاجرة جماعية مع عدد من الأشخاص في مكان عام.

وتم القبض على أطراف الحادثة وهم (7)مواطنين وضبط السلاح, وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

الكلمات الدلالية:
إطلاق نار تبوك حالة وفاة شرطة تبوك مشاجرة جماعية

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