الموارد البشرية: لهذا السبب تم إيقاف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة الفترة الماضية

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن سبب توقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى المملكة خلال الفترة الماضية.

وأضاف آل حماد خلال مداخلة مع قناة العربية، أنه لا يوجد أي تحديات تُذكر ولكن كان التوقف لإعادة النظر حول بعض الآليات الخاصة بتعزيز وتجويد حفظ حقوق كافة الأطراف بين الجانبين.

وأكد متحدث الوزارة، أن وزيرة العمل الفلبينية اطلعت على جهود المملكة في حفظ حقوق العمالة بشكل عام وأشادت بهذا الأمر وقبلها الجانب الإندونيسي الذي أشاد بجهود المملكة وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من ناحية تحسين العلاقة التعاقدية وحماية الأجور وبرامج توثيق العقود والمراقبة اللاصيقة التي تقوم بها الوزارة على كافة الجوانب الخاصة بسوق الأعمال.