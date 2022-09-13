أوكرانيا تسقط مسيرة إيرانية داعمة للغزو الروسي

تواصل ـ فريق التحرير:

أسقط الجيش الأوكراني، طائرة مسيرة إيرانية، تستخدمها روسيا في ساحة المعركة.

ونشر موقع موال للجيش الأوكراني، صوراً لحطام الطائرة المسيرة، التي كانت تشبه شكل المثلث، وتطلق عليها إيران اسم «شاهد».

وقال المسؤول العسكري: إن “القوات الأوكرانية أسقطت الطائرة المسيرة قرب كوبيانسك، وسط هجوم كييف الذي اخترق الخطوط الروسية حول خاركيف على الجبهة الشرقية”.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس؛ إلى أن الطائرة لم تنفجر عند الارتطام، وكان مكتوباً عليها «M214 Geran-2»، وهو اسم غريب عن الأسلحة الروسية المعروفة.

وقبل أشهر حذرت المخابرات الأمريكية من أن طهران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل إلى روسيا؛ لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.