تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 18 صفر 1444 هجرية، الموافق 14 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:11 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 18 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:52

المدينة – 4:50

الرياض – 4:21

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:17

المدينة – 12:18

الرياض – 11:49

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:42

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:25

المدينة – 6:27

الرياض – 5:59

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:55

المدينة – 7:57

الرياض – 7:29