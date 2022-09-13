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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
٠٢:١٦:٤٣ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 18 صفر 1444 هجرية، الموافق 14 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:11 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 18 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:52

المدينة – 4:50

الرياض – 4:21

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:17

المدينة – 12:18

الرياض – 11:49

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:42

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:25

المدينة – 6:27

الرياض – 5:59

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:55

المدينة –  7:57

الرياض – 7:29

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