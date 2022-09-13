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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
١٢:٥٢:٠٦ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، استمرار دعم واشنطن لأوكرانيا بالمعدات العسكرية لمواجهة روسيا.

وقال جون كيربي، إن واشنطن تعتزم إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “لقد غير الوضع الحالي رغبتنا فيما سيتم إرساله إلى أوكرانيا في المستقبل، فيما يتعلق بحزم المساعدات العسكرية. أعتقد حقًا أنكم سترون حزمة أخرى في الأيام المقبلة”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة.

وكشف نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف، وأن المعارك مستمرة في منطقة خاركيف، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني استعاد حوالي 6000 كلم مربّع من القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الأوكراني، أن قواته استعادت السيطرة على مدينة سفياتوهيرسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا واشنطن

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