بالفيديو والصور.. طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار باللويبدة و«الخصاونة» يفتح تحقيقا

تواصل ـ فريق التحرير:

وفرت السلطات بالأدرن؛ طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار في منطقة اللويبدة، بهدف الاقتراب من الزوايا الصعبة ورصد الصور.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بفتح تحقيق بحادثة انهيار مبنى اللويبدة للوقوف على الأسباب والعواقب.

وعن أسباب انهيار المبنى؛ قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة الويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.

من جانبه؛ علق نقيب الجيولولجيين الأردنيين خالد الشوابكة، بأن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.

إلى ذلك؛ ومع مواصلة فرق الإنقاذ أعمالها في موقع انهيار المبنى في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، توصلت فرق الإنقاذ إلى ثلاث جثث أخرى تحت الأنقاض.

وأكدت مديرية الأمن العام أن حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى 5 وفيات وسبع إصابات.

وقبل ساعات أعلن الدفاع المدني الأردني، إجلاء 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان.

وأضاف الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان، مؤكدا أنه لم يتم تحديد سبب الانهيار حتى الآن.

يذكر أن أحد المباني تعرض للانهيار مساء اليوم وسط العاصمة عمان فيما لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

شاهد – صور أولية لأنقاض العمارة المنهارة في #اللويبدة