الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح شواغر تدريبية للخريجين والخريجات للعمل بمجال الموارد البشرية بمدينة (الرياض) ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ محلل الموارد البشرية
المتطلبات:
ـ درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)
ـ لا يشترط الخبرة المسبقة
ـ مهارات الحاسب الآلي
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 5 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الشواغر: رابط التقديم – (اضغط هنا)