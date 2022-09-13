الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح شواغر تدريبية للخريجين والخريجات للعمل بمجال الموارد البشرية بمدينة (الرياض) ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ محلل الموارد البشرية

المتطلبات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)

ـ لا يشترط الخبرة المسبقة

ـ مهارات الحاسب الآلي

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 5 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الشواغر: رابط التقديم – (اضغط هنا)