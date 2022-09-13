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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل (تمهير)
١٢:١٨:٣٠ ص، الأربعاء، ١٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح شواغر تدريبية للخريجين والخريجات للعمل بمجال الموارد البشرية بمدينة (الرياض) ضمن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ محلل الموارد البشرية

المتطلبات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)
ـ لا يشترط الخبرة المسبقة
ـ مهارات الحاسب الآلي

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 5 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الشواغر: رابط التقديم – (اضغط هنا)

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الحرس الوطني الشؤون الصحية تدريب على رأس العمل تمهير فرص وظائف شاغرة

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