توفيت في الحال.. مركبة تدهس امرأة في الرياض بشكل مروع (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث مروع تعرضت له امرأة أثناء نزولها من مركبة متوقفة على جانب الطريق، لتأتي مركبة أخرى وتدهسها بشكل صادم.

وأظهر الفيديو لحظة نزول امرأة من المركبة المتوقفة من الباب الخلفي، لتأتي سيارة على سرعة عالية وتقوم بدهسها بشكل مروع حيث تطاير باب المركبة وتوقفت المركبة التي صدمتها على بعد أمتار بعد اصطدامها بعلامة إرشادية.

وأفاد مغردون على “تويتر” أن المرأة تحمل الجنسية السودانية وماتت في الحال، فيما حضرت سيارة إسعاف وقوات من شرطة الرياض وتم نقلها إلى المستشفى.