ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى «اللويبدة» بالأردن إلى 5 وفيات

تواصل ـ فريق التحرير:

مع مواصلة فرق الإنقاذ أعمالها في موقع انهيار المبنى في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، توصلت فرق الإنقاذ إلى ثلاث جثث أخرى تحت الأنقاض.

وأكدت مديرية الأمن العام أن حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى 5 وفيات وسبع إصابات.

وقبل ساعات أعلن الدفاع المدني الأردني، إجلاء 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان.

وأضاف الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان، مؤكدا أنه لم يتم تحديد سبب الانهيار حتى الآن.

يذكر أن أحد المباني تعرض للانهيار مساء اليوم وسط العاصمة عمان فيما لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت الأنقاض.