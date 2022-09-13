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«ديوان المظالم»: ترقية 61 قاضيا وتعيين ثلاثة على درجة قاضي (ب)
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«ديوان المظالم»: ترقية 61 قاضيا وتعيين ثلاثة على درجة قاضي (ب)

«ديوان المظالم»: ترقية 61 قاضيا وتعيين ثلاثة على درجة قاضي (ب)

«ديوان المظالم»: ترقية 61 قاضيا وتعيين ثلاثة على درجة قاضي (ب)
١١:٠٦:٢٦ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قرر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ترقية 61 قاضيا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

كما قرر تعيين 3 قضاة على درجة قاضي (ب)، كما ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ عددا من القرارات الأخرى.

جاء ذلك أثناء انعقاد المجلس، بمقر ديوان المظالم بالرياض، حيث بدأت جلسة مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس؛ حسبما ذكرت صحيفة “الوطن”.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن الجلسة بدأت بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء مثمنًا ما يقومون به من أعمال وما يتطلبه العمل من دراسات ومقترحات.

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القضاء الإداري ترقية قضاة درجات قضائية ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري

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