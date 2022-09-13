هل إصدار ios16 الجديد يستنزف بطارية الآيفون؟

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أوضح عبدالرحمن الهادي سبب استنزاف بطارية الهاتف الآيفون بعد التحديث للنظام الـ 16 الجديد.

جاء ذلك في رد من عبدالرحمن الهادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، على سؤال جاء فيه “هل إصدار 16 الجديد يستنزف البطارية ؟”.

وأجاب عبدالرحمن الهادي بقوله “ذلك شيء طبيعي، وغالباً أول يوم أو يومين الآيفون يشغل الإصدار الجديد بالخلفية ويعمل تحديثات ولذلك يستنزف من البطارية وبعدها يستقر”.

وبالأمس، أعلن الخبير التقني سعد الضاوي، نزول تحديث نظام التشغيل ios16 لهواتف آبل بشكل رسمي.

وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بشكل رسمي نزل تحديث ios16 ولا تنسى احتياطياً القيام بهذه الإجراءات:

– تسوي نسخه احتياطية

– توصل جهازك بواي فاي او شبكة البيانات تكون سريعة

– جهازك بالشاحن