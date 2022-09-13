ما هي أغرب تركة ورثها الملك تشارلز عن الملكة إليزابيث؟

تواصل- وكالات:

آلت ملكية البجع في بريطانيا إلى الملك تشارلز الثالث، كأغرب تركه ورثها من الملكة إليزابيث الثانية، حيث يعود امتلاك البجع إلى حقبة العصور الوسطى عندما كانت تلك الطيور من الأطعمة الشهية.

ونقلت وكالة رويترز، عن ديفيد باربر، الذي عمل لدى الملكة إليزابيث لنحو 30 عاما كمسؤول عن تسجيل طيور البجع، أن “للملك الحق في امتلاك أي بجعة غير مسجلة تسبح في المياه المفتوحة إذا أراد ذلك”.

وأضاف باربر، الذي أصبح مُسجلا لطيور البجع للملك تشارلز “لا ترجع ملكية طيور البجع كلها إلى الملك، لكن إذا رغب في ذلك فبوسعه، بموجب الامتياز الملكي”، فيما امتنع عن تقدير عدد طيور البجع التي يمتلكها الملك.

وعلى مدى 30 عاما من عمله لصالح الملكة الراحلة، التقى باربر الملكة عدة مرات في مناسبات عامة وغير رسمية.

وقال “كانت شخصية رائعة للغاية وحلوة المعشر. حظيت الحياة البرية وطيور البجع بقدر كبير من اهتمامها”.

وأضاف أنه يأمل أن يحذو الملك تشارلز حذو والدته في ذلك.

ويتشارك العاهل البريطاني ملكية البجع الأبيض الصامت مع جمعيات تجارية قديمة لها بجعاتها المميزة بعلامات خاصة.