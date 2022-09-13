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تعرف على مزايا كتب المقررات الرقمية في منصة مدرستي
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تعرف على مزايا كتب المقررات الرقمية في منصة مدرستي

تعرف على مزايا كتب المقررات الرقمية في منصة مدرستي

تعرف على مزايا كتب المقررات الرقمية في منصة مدرستي
١٠:١٩:٥٨ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة مدرستي، مزايا كتب المقررات الرقمية للطلاب والطالبات، مؤكدة أن وزارة التعليم وفرت جميع الكتب الدراسية بصيغة رقمية pdf .

وأوضحت منصة مدرستي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ميزات الكتب الدراسية الرقمية تشمل التالي:

1- يستطيع الطالب من خلالها، حمل الكتاب في كل مكان، وتوفر المرونة للاستفادة منها في أي وقت وعبر أي جهاز.

2- سهولة تحديد المعلومات الأكثر أهمية، وكتابة الملاحظات والتعديل عليها وكذلك رسم الخرائط الذهنية.

3- إمكانية حفظ ومشاركة الملاحظات وغيرها بصيغة رقمية.

4- تسهم الكتب الرقمية في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد.

5- يدعم استخدامها وكتابة التعليقات الكثير من التطبيقات مثل (adobe acrobat reader,pdf editor,markup)

الكلمات الدلالية:
الكتب الرقمية المقررات الرقمية مدرستي منصة مدرستي

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