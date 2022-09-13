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إطلاق نار وإخلاء مدرسة في الولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
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إطلاق نار وإخلاء مدرسة في الولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟

إطلاق نار وإخلاء مدرسة في الولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟

إطلاق نار وإخلاء مدرسة في الولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
١٠:٠٤:١٩ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء طلاب مدرسة هوليوود الثانوية، بعد تلقيها بلاغا بحدوث إطلاق للنار في المدرسة.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أنها تلقت مكالمة عند الساعة 9.43 صباح اليوم الثلاثاء تفيد بوقوع هجوم مسلح في حرم المدرسة، وفقا لصحيفة “الإندبندنت”.

وأضافت أنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث لم تعثر على أي دليل على إطلاق النار، لكن تم إغلاق المدرسة حيث بدأ التحقيق، وتفتيش كافة قاعاتها.

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إخلاء مدرسة إطلاق نار الولايات المتحدة مدرسة

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