تتزايد بشكل مخيف.. حرائق فرنسا تستعر وتلتهم 1000 هكتار

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وسط حرارة قياسية وصلت إلى 39 درجة مئوية؛ دمرت حرائق الغابات التي اندلعت جنوب غربي فرنسا أكثر من 1000 هكتار من الأراضي.

وأجبرت الحرائق المندلعة في غربي فرنسا السكان على إخلاء منازلهم؛ حسب وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء.

وكانت الحرائق بدأت في الاندلاع أمس الاثنين وتسببت في إجلاء أكثر من 500 شخص في منطقة جيروند، حيث اندلع حريق بالقرب من داكس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

ولم يتمكن رجال الإطفاء حتى الآن من احتواء الحرائق؛ فقد أعاقت الرياح القوية جهود الذين كافحوا لإخماد النيران طوال الليل حتى الثلاثاء دون نجاح يذكر.

كما شاركت طائرتان من طراز كنداير إلى جانب مروحيات وطائرة أخرى من طراز داش، في جهود إخماد الحرائق المستعرة.