أهم 10.. تحديد موعد قدوم العمالة الفلبينية والأحوال المدنية تنفي الوظائف الجديدة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي ويتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، سمو الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.. المزيد هنا :

عاجل ورسميًا: استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة بداية من هذا التاريخ

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022.. المزيد هنا :

بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة: الجسر الجوي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات

كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الجسر الجوي الإغاثي إلى باكستان لا يقل عن 10 طائرات وقد يزيد.. المزيد هنا :

ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.. المزيد هنا :

سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مشاجرة وعراك بالأيدي بين مجموعة من المواطنين الكويتيين وآخرين من المقيمين السوريين، في منطقة الشويخ الصناعية.. المزيد هنا :

تم إطلاقها أمس.. الأمن العام يعلن خطوات الحصول على إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا

أعلن الأمن العام، عن إمكانية الحصول على إذن للتنقل بالسلاح من منطقة إلى أخرى داخل المملكة.. المزيد هنا :

شاهد.. استسلام أعداد كبيرة من القوات الروسية للجيش الأوكراني ببلداته المحررة

في ظل تغير الأوضاع الحربية والاستراتيجية على الأرض في أوكرانيا، وتحول النصر الروسي لهزيمة نكراء في بضعة ساعات من الضغط الأوكراني على القوات الروسية.. المزيد هنا :

بشأن «الوظائف الجديدة».. توضيح هام من الأحوال المدنية

حسمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي جروبات الواتساب، عن فتح باب التقدم لوظائف جديدة.. المزيد هنا:

يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة بصدد إطلاق مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي.. المزيد هنا :

مجلس الوزراء: الإصلاحات التي نُفّذت في إطار رؤية السعودية 2030 أسهمت في تقوية الاقتصاد

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا :