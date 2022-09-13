«متحدثة التعليم» توضح كيف ساهم نظام الفصول الثلاثة في تطوير المناهج

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أكدت المتحدثة باسم التعليم العام، الأستاذة ابتسام الشهري أن الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، أن أولياء الأمور شريك للوزارة في دعم الطلاب والطالبات للاستفادة من هذا النظام.

وأوضحت أن الطالب السعودي يجب أن يكون جاهزًا بكافة المهارات والقدرات التي تمكنه من المنافسة على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن الفصول الدراسية الثلاث كان من ضمنها زيادة عدد أيام الدراسة، وهذه الزيادة أتاحت فرصة للوزارة لتقوم بالمزيد من عمليات التغيير والتطوير سواء على مستوى المناهج والخطط الدراسية أو مستوى المواد الدراسية.

وتابعت الشهري “كانت أيام الدراسة سابقا في الفصلين الدراسيين ما يقارب 150 يومًا تم زيادتها إلى 182 يومًا، وهذه الزيادة مكنت الوزارة من عمليات التطوير للمناهج.

وواصلت الشهري: “على سبيل المثال مادتي الرياضيات والعلوم، تم زيادة عدد ساعات التدريس فيها لأن الطالب يحتاج المزيد من الحصص ليتم صقل مهاراته في هذه المواد”.