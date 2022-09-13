ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية البر الخيرية بفيفاء، استقبال 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان.
وقالت بر فيفا، في تغريدة عبر “تويتر”: “ضمن مبادرة فرحة وطن ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني 92 استقبلت جمعية البر الخيرية بفيفاء عدد 700 سلة غذائية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان.
وأضافت جمعية البر الخيرية في فيفا: “يطيب لمجلس إدارة الجمعية أن يتقدموا بالشكر والتقدير لجمعية بر جازان على دعمها المتواصل للجمعية”.
ضمن مبادرة #فرحة_وطن ابتهاجاً بمناسبة #اليوم_الوطني_92 استقبلت #جمعية_البر_الخيرية_بفيفاء عدد 700 سلة غذائية بالتعاون مع #جمعية_البر_الخيرية_بجازان
كما يطيب لمجلس إدارة الجمعية أن يتقدموا بالشكر والتقدير لجمعية #بر_جازان @Ber_Jazan
على دعمها المتواصل للجمعية
#هي_لنا_دار 🇸🇦 pic.twitter.com/LdfLPN56HY
— جمعية البر الخيرية بفيفاء (@faifa_bir1417) September 12, 2022