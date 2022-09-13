ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بفيفاء، استقبال 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان.

وقالت بر فيفا، في تغريدة عبر “تويتر”: “ضمن مبادرة فرحة وطن ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني 92 استقبلت جمعية البر الخيرية بفيفاء عدد 700 سلة غذائية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان.

وأضافت جمعية البر الخيرية في فيفا: “يطيب لمجلس إدارة الجمعية أن يتقدموا بالشكر والتقدير لجمعية بر جازان على دعمها المتواصل للجمعية”.