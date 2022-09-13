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ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان
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ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان

ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان

ابتهاجًا باليوم الوطني.. «بر فيفا» تستقبل 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان
٠٩:١٠:٤٤ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بفيفاء، استقبال 700 سلة غذائية بالتعاون مع بر جازان.

وقالت بر فيفا، في تغريدة عبر “تويتر”: “ضمن مبادرة فرحة وطن ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني 92 استقبلت جمعية البر الخيرية بفيفاء عدد 700 سلة غذائية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان.

وأضافت جمعية البر الخيرية في فيفا: “يطيب لمجلس إدارة الجمعية أن يتقدموا بالشكر والتقدير لجمعية بر جازان على دعمها المتواصل للجمعية”.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
اليوم الوطني بر جازان بر فيفا سلال غذائية

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