هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن بدء التسجيل ببرنامج «مهندسي الدرعية»

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن بدء التسجيل لبرنامج (تطوير مهندسي الدرعية) النسخة الأولى البرنامج النوعي الهادف لتخريج مهندسين أكفاء من (مختلف مناطق المملكة) واستقطابهم لتطوير الدرعية؛ أحد أعظم وجهات العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير مهندسي الدرعية

البرنامج المقرر انطلاقه في شهر ديسمبر لعام 2022 ويستهدف الخريجين والخريجات السعوديين الجدد من كافة التخصصات الهندسية والمعمارية، وفي النسخة الافتتاحية سيخضع 15 مشاركاً لبرنامج تدريب متنوع وشامل،

مجالات التدريب:

– سيتضمن البرنامج تدريب المشاركين على رأس العمل في مسارات محددة منها التصميم والتطوير، والتخطيط العمراني والشؤون البلدية، وإدارة الأصول، حيث سيشرف على المشاركين أحد مسؤولي الهيئة ، والذي سيقدم الدعم المباشر للمشاركين خلال البرنامج.

نبذة عن البرنامج:

– ويأتي برنامج تطوير مهندسي الدرعية انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية تمكين الشباب السعودي، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحفز المنظمات والهيئات الوطنية على رعاية الكوادر الوطنية عبر مجموعة واسعة من المبادرات المبتكرة.

– تطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية النسخة الأولى من برنامج تطوير مهندسي الدرعية الذي يستمر لمدة عام بهدف إعداد مهندسين سعوديين يمتلكون خبرات ومهارات عالمية قادرين على لعب دورٍ فعال في مشاريع التطوير والتصاميم المختلفة التابعة لهيئة تطوير بوابة الدرعية..

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/02/27هـ الموافق 2022/09/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا